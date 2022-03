"Il ciclo non è una scelta, la solidarietà sì". E al Liceo del Cossatese arriva la "Tampon Box"

"Il ciclo non è una scelta, la solidarietà sì". E nel bagno del Liceo del Cossatese arriva la "Tampon Box"

Capofila di questa iniziativa erano stati gli studenti del Liceo Carlo Porta di Erba, in provincia di Como, che già a gennaio 2020 hanno messo nel bagno della scuola dei cesti contenenti degli assorbenti. Piano piano altre scuole hanno scelto di aderire a questa iniziativa che adesso è realtà anche a Biella, al Liceo del Cossatese e della Vallestrona.

Partita dalla sede di Mosso da ieri è arrivata anche a Cossato. "La trovo davvero una bell'idea - commenta la preside Tiziana Tamburelli - che hanno avuto gli stessi studenti. Sono loro che l'hanno vista in altri istituti e hanno scelto di portarla anche da noi. In particolare trovo molto bella la frase che hanno scritto secondo la quale il ciclo non è una scelta ma la solidarietà sì".

Sulla scatola dove sono stati messi degli assorbenti con l'involucro esterno di colore rosa, c'è anche un'altra frase: "Prendine uno se vuoi, lasciano uno se puoi".