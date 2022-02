Tollegno, a pieno ritmo i lavori per la fibra ottica

Nelle strade più interne qualche intervento è già stato fatto. Ora i tecnici di Open Fiber sono al lavoro sulle vie principali di Tollegno, per la posa della fibra ottica.

Il segnale arriva da Biella e raggiungerà anche le frazioni più in alto di Tollegno, Regione Bazzera compresa. Per accelerare i tempi l'amministrazione ha stilato con la ditta un contratto in esclusiva.