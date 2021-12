Biellese, tre squilli per la vetta: ora sei 1°. Punto d’oro per la Fulgor (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Tutti in piedi per questa Biellese. I lanieri superano con un rotondo 3-0 il Borgovercelli e si portano in testa al girone, ad una sola lunghezza dallo Stresa inseguitore: a segno il magico trio formato da Artiglia, Panatti e Latta Jack.

Termina a reti inviolate, invece, la sfida tra Fulgor Valdengo e Aygreville: un punto d’oro per la formazione allenata da Peritore che vale il decimo posto in classifica.

Risultati del 15° turno

FR Valdengo vs Aygreville 0-0

Accademia Borgomanero vs Settimo 1-1

Alicese Orizzonti vs La Pianese 7-1

Biellese vs Borgovercelli 3-0

Borgaro Nobis vs LG Trino 0-1

Pro Eureka vs Oleggio 1-1

Verbania vs Città di Baveno 2-1

Dufour Varallo vs Venaria 1-1

Classifica

Biellese 33

Stresa 32

Oleggio 29

Borgaro Nobis 27

Accademia Borgomanero 26

Settimo 23

Aygreville 21

Pro Eureka 19

Verbania 18

Venaria, La Pianese e FR Valdengo 17

LG Trino 16

Alicese Orizzonti 14

Città di Baveno 8

Borgovercelli 7

Dufour Varallo 4