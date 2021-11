“Disamorex - Chiamarlo amore non si può”, il tema della violenza di genere si affronta anche tra i banchi

Ieri 4 novembre presso la Sala Becchia della Provincia di Biella si è tenuta la conferenza stampa per per la presentazione delle attività svolte nell'ambito del progetto “Disamorex - Chiamarlo amore non si può”, che ha visto coinvolti il Consorzio CISSABO (Ente capofila), il Consorzio IRIS, l'associazione Non Sei Sola, l'Associazione Underground, l'Associazione PaViol Percorsi Antiviolenza, il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Biella, la Consigliera di Parità della Provincia di Biella, l'Ordine dei medici e chirurghi di Biella, l' Agenzia Formativa Finis Terrae, Anteo Impresa Cooperativa Sociale Onlus, la Cooperativa Animazione Valdocco e la Cooperativa Maria Cecilia, La Consigliera di Parità della Provincia di Biella.

L'Avv.ta Ilaria Sala ha ricordato che il progetto Disamorex, introdotto nel territorio biellese su iniziativa del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati ed Avvocate di Biella con il Coordinamento del Centro Antiviolenza, era stato ufficialmente presentato il 25 novembre 2019 in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In quel primo incontro era stato illustrato il “farmaco” Disamorex, definito un salva vita per le donne a rischio di violenza e avente come principio attivo la consapevolezza. Si tratta di una scatolina realizzata in analogia a quelle dei medicinali e contenente sei cartoncini numerati e di colori diversi con testi per riconoscere i segnali delle varie tipologie di violenza e i numeri a cui rivolgersi in caso di bisogno.

Dopo un periodo di pausa forzata dovuto all'emergenza sanitaria, da inizio 2021, grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte, nell’ambito del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 – Azione 2) Progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita, è stato possibile programmare un progetto specificamente rivolto alle adolescenti (e agli adolescenti).

L'Avv.ta Luisa Ronco, volontaria dell'Associazione Non Sei Sola e coordinatrice del progetto, ha raccontato nel dettaglio come questo si è svolto. Innanzitutto, è stata prevista la realizzazione di ben 175 pannelli informativi raffiguranti la carta Disamorex destinata alle adolescenti (e agli adolescenti), che saranno esposti negli Istituti di scuola superiore che hanno aderito, nonchè presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, negli informagiovani di Biella e Cossato e nei Consultori per le famiglie di Cossato e di Biella. In secondo luogo, è stata prevista la realizzazione di un video che, a partire dalle domande contenute proprio nella carta disamorex raffigurate nei pannelli, evidenziasse le dinamiche che si sviluppano nelle relazioni tra adolescenti.Il video è stato elaborato dai ragazzi del gruppo di teatro del Liceo scientifico di Biella, coordinati dal Prof. Luigi Scuderi, che hanno scritto e interpretato dei dialoghi che mettono in evidenza anche visioni stereotipate dei rapporti amorosi, purtroppo ancora diffuse tra i ragazzi. Il video fa parte del materiale utilizzato negli incontri formativi che le associazioni Non Sei Sola, Underground e Paviol hanno svolto con gli insegnanti degli istituti superiori e che hanno costituito l'ultima fase del progetto.

L'obiettivo era quello di formare gli insegnanti e fornire loro materiale da utilizzare con i ragazzi in classe per realizzare dei progetti o comunque approfondire il tema della violenza di genere. Anche i rappresentanti dei partner del progetto sono intervenuti alla conferenza stampa, sottolinenando l'importanza delle attività di prevenzione e formazione sul tema della violenza di genere in ogni ambito della società, a partire dalla scuola e confermando il loro impegno ad operare in tal senso. Erano presenti la Presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati ed Avvocate di Biella, Avv.ta Giovanna Prato la Presidente del Consorzio Iris, Mariella Biollino, il Presidente del Consorizo Cissabo, Dr. Stefano Ceff, il Presidente dell'Ordine dei medici di Biella, Dr. Franco Ferrero, la Presidente dell'Associazione Underground Dr.ssa Alessandra Musicò.

Al termine dell'incontro sono stati consegnati ai rappresentanti degli Istituti scolastici e degli enti (Consultori, Consorzi socio assistenziali e Informagiovani) presenti i pannelli e le scatoline Disamorex da utilizzare nell'ambito delle loro attività.