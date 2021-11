Cossato: il Pd torna a chiedere chiarimenti sulla Tarip

Ieri il sindaco Moggio è intervenuto sulla delicata questione del recupero della società dei rifiuti (leggi qui). Oggi, 5 novembre, la minoranza in consiglio torna ad affrontare il tema Tarip e presenta una nuova interrogazione. Il documento porta la firma del Pd, dei consiglieri Alessandro Cavalotti e Marco Barbierato.

<Nei giorni scorsi moltissimi cittadini, titolari di attività e liberi professionisti hanno ricevuto solleciti di pagamento relativi a bollette TARIP non pagate negli anni precedenti da una società incaricata allo scopo - scrivono i consiglieri - . Solleciti riferiti anche ad anni quali il 2018 o 2019 in cui per disguidi imputabili a Poste Italiane, molti non hanno ricevuto la bolletta; vengono inoltre addebitate spese legali e di riscossione pari a 4 o 5 volte il valore della bolletta non pagata, senza che apparentemente siano mai stati inviati altri solleciti. Il Sindaco Moggio, finalmente e dopo settimane di proteste dei cittadini e di richieste di intervento da parte nostra, ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione e di volerla approfondire. Bene, ma non è assolutamente abbastanza.

Per questo abbiamo depositato un'interrogazione scritta al Sindaco per sapere, tra le varie questioni aperte: se sappia come si sia giunti a questa linea di azione e se ai comuni/soci sia arrivata notizia di questa scelta in modo formale; se sia a conoscenza di quali ruoli siano interessati da questa operazione di sollecito/recupero- se sia a conoscenza di eventuali solleciti in passato legati ai ruoli 2016, 2017, 2018, 2019 (quest'ultimo, tra l'altro, oggetto di un saldo arrivato pochi mesi fa), 2020 da parte di SEAB, del Comune o di altri incaricati; se corrisponda al vero che anche per il 2021 sia la stessa società esterna a sollecitare i pagamenti delle bollette; se in tutto questo il Comune stia esercitando il suo corretto potere di controllo analogo e in che forma; se intende, per i cittadini in grado di provare la buona fede, agire con un fondo dedicato come chiediamo da tempo>.

<Vogliamo vederci chiaro - continua il Pd -, vogliamo capire che ruolo di controllo ha svolto e intende svolgere il secondo socio per peso azionario in SEAB, cioè Moggio, in tutta questa vicenda. SEAB è una società interamente pubblica, che svolge un servizio pubblico. Il Sindaco non può fare il pesce in barile, mentre i suoi cittadini ricevono richieste per centinaia di euro da parte di una società di riscossione crediti senza alcuna comunicazione precedente. Come già detto, i furbi vanno stanati, ma i cittadini onesti e incolpevoli devono avere supporto. Noi ci siamo. Il Sindaco? >.