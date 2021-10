Preparare una cena autunnale: un menù completo per una serata tra amicid

Con l’autunno cambiano gli ingredienti di stagione e, di conseguenza, anche l’alimentazione di ognuno di noi. Tra zucche e castagne, si tratta di uno dei periodi dell’anno migliori per organizzare una buona cena tra amici. In questo articolo vediamo quindi come preparare un menù completo per un’ottima serata con del buon cibo autunnale.



Dall’antipasto al dolce: ecco gli ingredienti per una cena autunnale



Antipasto – Flan alla zucca

Ottimo iniziare una cena autunnale tra amici con un Flan alla zucca: uno sformatino leggero creato in pratiche mono porzioni da servire da solo oppure con l’aggiunta di una gustosa salsa di formaggio. Per prepararlo, prima di tutto, bisogna tagliare la zucca a fette e cuocerla in forno. In una ciotola vanno poi messe uova, parmigiano, sale, pepe e noce moscata. A questo punto aggiungete le fette di zucca cotte e frullate tutto. Mettete il composto ottenuto in piccoli stampini, poi in una teglia con dell’acqua e infine in forno, dove avverrà la cottura. Al termine del processo, servirli quando sono ancora tiepidi.



Preparazione delle bevande

L’antipasto non può non essere accompagnato dalle bevande. Le serate autunnali sono caratterizzate dall’arrivo dei primi freddi e anche per questo è bene scegliere dei buoni vini autunnali. In alternativa, al posto del singolo bicchiere di vino, si possono servire anche alcune bevande specifiche che sono utilizzabili per un pre-pasto, come alcuni cocktail fatti con dei liquori. Molti di quest‘ultimi si possono facilmente acquistare anche online, come ad esempio il liquore Bràulio su Tannico, che è più leggero rispetto agli altri superalcolici e dal sapore facilmente abbinabile a un vino bianco frizzante. Dopo aver scelto il drink da preparare, servirlo all’interno di calici adatti alla bevanda e alla serata.



Primo - Pasta con porcini, castagne e salsicce

Un classico di questi mesi autunnali con ingredienti che si sposano magnificamente tra loro. Per la preparazione è necessario, innanzitutto, cuocere le castagne in acqua calda. Una volta cotte sbucciarle e tenerle da parte. Pulire poi i funghi, lavarli bene e affettarli finemente. Diverso il discorso, invece, per la salsiccia, che è bene sbriciolarla togliendone il budello e infilarla in una pentola con olio e aglio. Dopo dieci minuti circa mettere anche i funghi in padella, mentre per ultime le castagne con un pizzico di prezzemolo tritato. Una volta cotta la pasta, che dovrà avere un formato tipo i rigatoni che trattengono bene il sugo, saltarla nella padella per insaporirla bene.



Dolce – Castagnaccio

Senza dubbi il dolce dei mesi autunnali per eccellenza, con vera protagonista la farina di castagne. Semplice da preparare, gustoso da servire e consumare come piatto per chiudere una cena tra amici. Per realizzarlo basta poco: si inizia mettendo l’uva sultanina a bagno, tostando nel frattempo i pinoli in una padella antiaderente. Poi in una ciotola mettere la farina di castagne, mescolandola con una frusta insieme all’olio d’oliva, lo zucchero, un pizzico di sale e acqua fredda. Infine, aggiungere metà dell’uvetta sultanina e i pinoli. Una volta mescolato, versate l’impasto in una tortiera e guarnitela con l’uvetta e i pinoli rimasti. Piccolo consiglio: per profumarla ancora di più aggiungete in cima un rametto di rosmarino, sentirete che profumo uscirà dal forno.