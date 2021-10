Biella celebra i campioni del passato, inaugurato pannello celebrativo dello storico Campo Rivetti (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Biella non dimentica il proprio glorioso passato sportivo. Nella mattinata di oggi, 9 ottobre, è stato inaugurato un pannello celebrativo con tanto di nomi dei protagonisti, partite e fotografie. L’esposizione ha avuto luogo in via Carso, sul muro dove una volta sorgeva l’ingresso del campo da calcio Rivetti.

Il 9 ottobre del 1921 aprivano le porte del campo sportivo Rivetti: era ubicato nell’allora via Tripoli, a due passi da dove oggi c’è l’hub vaccinale della Biverbanca. Su quel terreno la storica Biellese disputò due campionati di serie A, nella stagione 1921-1922 e 1928-1929. L’esordio del 1921 fu contro la Novese, futura campione d’Italia.

Un secolo dopo l’amministrazione comunale di Biella, in collaborazione con la Biellese e la Novese, ha reso onore ai pionieri di un calcio che fu. Presenti, oltre alle autorità cittadine, anche le squadre Esordienti (2009 e 2010) di Biellese, Novese e le ginnaste della Pietro Micca.