Aggiornamento TORX delle 09:00, ecco la situazione dei biellesi in gara

Prosegue l’avventura del TORX per i biellesi rimasti in gara. Si ritira della competizione Francesco Zanon ma l’ordine della classifica rimane sostanzialmente invariato. Recuperano posizioni Mozzone e Ubertino mentre retrocede, pur rimanendo in testa, Chiara Tallia.



Tor 450



Alfio Rinaldo



Tor 330



Chiara Tallia: 106° posto



Gianluca Slanzi: 241° posto



Stefano Pezzuolo: 329° posto



Stefano Bianchetto: 369° posto



Giovanni Mozzone: 468° posto



Alberto Ubertino: 471° posto



Seguiranno ulteriori aggiornamenti.