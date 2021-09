Cavaglià, in cammino per strade e sentieri con l’Avis

L’annuale passeggiata organizzata dalla sezione Avis di Cavaglià, in ripresa dopo lo stop dell’anno scorso, avrà luogo domenica 12 settembre. La partenza, dal piazzale del supermercato INS, è fissata alle 15 e da lì ci si incamminerà per i sentieri e le strade di Calliano e Roncale fino al laghetto del donatore Luigi Musso, a Dorzano. All’arrivo i partecipanti potranno riprendere fiato con un rinfresco.

In seguito, si tornerà indietro per raggiungere il ristorante La Plaza in piazza Ponteri a Cavaglià, dove è in programma una merenda conclusiva. Chi non è in possesso di Green Pass potrà accomodarsi nei tavoli all’aperto.Per info e prenotazioni chiamare Ermanno al 340.2424063, Luciano al 347.2203278 o Silvio al 347.8841682. In caso di maltempo non potrà svolgersi la passeggiata ma resterà invariato l’appuntamento per la merenda delle 18.30.