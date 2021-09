A Chiavazza torna il Giro della Bertamelina

Domenica 12 settembre torna a Chiavazza la camminata non competitiva “Giro della Bertamelina” alla sua 6° edizione. La partenza è prevista per le 11 tramite e si percorrerà un nuovo percorso per le strade e i sentieri di Chiavazza, saranno 6 km per cui è previsto un tempo massimo di percorrenza di 2 ore.

È necessaria la preiscrizione entro giovedì 9 settembre chiamando Piero 340 8038481 o Graziano 333 3406688. La manifestazione sportiva avverrà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti al momento.