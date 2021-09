Al via in Comune di Biella la ricerca di 5 componenti per la commissione locale per il paesaggio

Il Comune di Biella ha pubblicato l'avviso per la nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio. Tra i requisiti ci sono la laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale (rif. Corso di formazione per esperti in materia paesaggistica di cui all’Allegato “C” della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640); e infine diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline paesaggistiche, storia dell'architettura e altre attinenti alla laurea indicata come primo requisito. Le candidature dovranno essere inviate in comune entro il 22 di questo mese.