Biellese di Corsa: il contributo di Mondin Imo e figli all’evento sportivo Aism

I fratelli Mondin con in mano la maglietta dell'evento

Si avvicina la data di “Biellese di Corsa”, l’evento sportivo organizzato da Aism Biella per la lotta contro la sclerosi multipla, giunto ormai alla sua dodicesima edizione.

Anche quest’anno, la ditta Mondin Imo e figli ha contribuito con entusiasmo all’organizzazione della manifestazione, fornendo le magliette che verranno indossate dai partecipanti: “Siamo onorati di poter dare il nostro contributo al grande lavoro che l’Aism sta svolgendo a supporto di chi è affetto da questa patologia – dichiarano i fratelli Adriano e Adriana Mondin – che ha le sue peculiarità e non va confusa con altre che mostrano dei sintomi simili”.

“Ci sono certe battaglie che vanno combattute con costanza su tutti i fronti - proseguono i fratelli Mondin -, e bisogna sempre fare il possibile per far passare il messaggio. Questa corsa è una delle iniziative più importanti per il nostro territorio, nonché un grande esempio di coesione e sensibilità comune”.