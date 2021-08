Nella vicina Varallo il successo della singolare e colorata festa naturista

Incredibile affluenza, nella giornata di ferragosto, alla spiaggia naturista di Varallo, una delle 12 autorizzate in Italia, che ha registrato oltre le 100 presenze.

I festeggiamenti ufficiali sono partiti verso le 11.30/12, con un aperitivo a base di prosecco, per poi proseguire con il consueto pranzo preparato sulle griglie messe a disposizione dagli organizzatori.

Nel primo pomeriggio è invece arrivato il momento dell’ “holy festival”, una celebrazione di matrice indiana che consiste nel lanciare in aria dei colori che, ricadendo sulla folla sotto forma di nube, tingono i partecipanti. Successivamente si è giocato a beach volley e a bocce.

“La partecipazione è stata alta e l’evento molto sentito – racconta Marco Calzone, referente dell’Associazione Naturista Italiana – abbiamo anche avuto ospiti stranieri tra cui una coppia irlandese, una famiglia australiana e una neozelandese”. Ma l’estate naturista non si ferma qui. Per settembre è in programma la festa di fine stagione, che si terrà, tempo permettendo, in concomitanza con l’ultimo giorno estivo da calendario, altrimenti, verrà anticipata a metà mese.