Auto avvolta dalle fiamme, brusco risveglio per alcuni residenti di Salussola

Brusco risveglio per alcuni residenti di Salussola. Intorno alle 7.30 di oggi, 11 agosto, un'auto ha preso fuoco per cause ancora da accertare nei pressi del cimitero comunale.

Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area interessata. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Nessuno è rimasto ferito ma i danni alla vettura sono ingenti.