Occhieppo Inferiore: richiesta l’opinione pubblica per il miglioramento del Polivalente

Uno di questi riguarda il Polivalente, sede di molti eventi e varie attività che vedono come attori principali i cittadini di Occhieppo Inferiore e non solo.

In vista della ristrutturazione del sito in via Caralli, il Comune intende chiedere opinioni e pareri alla cittadinanza per gli interventi da effettuare al fine di migliorare la struttura.