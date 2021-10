Provincia, cercasi 3 candidati per il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT

La Provincia di Biella indice un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione di una terna di candidati, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmioo di Torino nominerà un componente del Consiglio stesso in rappresentanza delle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.

Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse, corredata dal proprio curriculum vitae unitamente al modello scaricabile dal portale della Provincia di Biella.

Le candidature dovranno pervenire al protocollo della Provincia di Biella, nelle modalità esposte nell’avviso pubblico L’avviso pubblico ed il modello di partecipazione sono disponibili sul sito www.provincia.biella.it entro il giorno 24 Giugno 2021 alle 12.