Graglia, via libera per il progetto per il ponte di Partioli

È stato approvato il progetto -definitivo ed esecutivo- per il rifacimento del ponte in località Partioli, a Graglia in frazione Santuario, danneggiato dagli eventi atmosferici dello scorso 2019. La giunta comunale, nelle persone del sindaco Elena Rocchi, del vice Giulio Chiavanuto e dell’assessore Franco Ferrari, ha deliberato di approvare il progetto, le cui spese saranno finanziate con fondi statali e regionali, secondo quanto previsto in bilancio.

La giunta ha inoltre incaricato chi di dovere ad effettuare gli adempimenti necessari per procedere, con urgenza, all’affidamento dei lavori per poter garantire la sicurezza della strada dove è ubicato il ponte in questione.