Cambio di marcia sulle strade biellesi, 10 provinciali passano ad ANAS

La riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale nella regione Piemonte per il territorio di competenza della Provincia di Biella (DPCM 21/11/2019), diventa realtà a partire dalle ore 0:00 del giorno 10 maggio 2021.

A seguito della sottoscrizione del Verbale di Consegna in data 06/05/2021 da parte di Provincia di Biella, sono trasferiti ad ANAS S.p.A i tronchi stradali sotto elencati e quindi la Provincia di Biella cessa di aver competenza sugli stessi.

Emanuele Ramella Pralungo, vicepresidente di Provincia di Biella, esprime grande soddisfazione per la conclusione di un lungo iter, iniziato più di quattro anni fa sotto la sua presidenza. “Finalmente, malgrado la lentezza della burocrazia abbiamo raggiunto un importante traguardo: in un’ottica di territorio piemontese torna ad esistere una rete stradale di competenza nazionale, un fatto fondamentale anche per la gestione dei trasporti legati all’industria. Inoltre la diminuzione dei chilometri di competenza provinciale significa meno costi di manutenzione e quindi più risorse per le strade provinciali”.

Ecco l’elenco delle strade trasferite ad Anas:

• SP 338 di Mongrando: dal km 8+120 al km 19+270

• SP 402/A Tangenziale di Mongrando: dal km 0+000 al km 1+890 e SP 402 Ponderano – Mongrando: dal km 0+000 al km 1+960

• SP 400/A Tangenziale Ovest di Biella: dal km 2+000 al km 3+300

• SP 338 Var. Tangenziale Sud di Biella: dal km 0+000 al km 2+860

• SP 142/A Biellese Variante Raccordo: dal km 0+000 al km 2+550

• SP 142 Var. Biellese Variante: dal km 0+000 al km 12+960

• SP 315 Buronzo – Masserano: dal km 6+600 al km 7+820

• SP 142 Biellese: dal km 16+060 al km 19+410

• SP 230 di Massazza: dal km 15+750 al km 16+170

• SP 232 Variante Panoramica Zegna Variante: dal km 0+000 al km 19+170

Per contro, lo stesso verbale include la riclassificazione della strada statale N.S.A. 12 di Verrone (così detta Bretella Lancia), che è trasferita da ANAS S.p.A. alla Provincia di Biella a decorrere dalla stessa data.