A Sandigliano un ambulatorio medico all'avanguardia

Dal 1 gennaio di quest'anno il Comune di Sandigliano e l'Asl Biella hanno rinnovato per 5 anni il contratto di comodato d'uso gratuito in favore dell'azienda sanitaria dei locali siti al piano terra del municipio, dove è attivo un ambulatorio medico completamente rinnovato.

“Abbiano investito 150mila euro di avanzo di amministrazione - spiega il sindaco Mauro Masiero – per risanare tutti i pavimenti ed i muri, sanificare a fondo tutti i locali e rifare i servizi igienici. Un grande sforzo economico ben ripagato dalla funzionalità e dall'efficienza di questo ambulatorio riqualificato, che è un presidio importante per il nostro paese e per quelli limitrofi”.

Ora Sandigliano ha un centro medico all'avanguardia, adatto al normale flusso di operatori e pazienti: qui, ogni giorno per un'ora e mezza è attivo un ambulatorio infermieristico; una volta alla settimana ci sono i prelievi; e, una volta al mese, funziona come centro di vaccinazione al covid-19.

“Il flusso durante la settimana – precisa il primo cittadino - è tra gli otto ed i nove infermieri oltre ai due medici di base. Colgo l'occasione per ringraziare il personale medico ed infermieristico per l'attività che da anni svolge nel nostro ambulatorio, e per l'impegno, disponibilità, professionalità ed attenzione ai pazienti dimostrati sempre, e sopratutto da quando c'è la pandemia”