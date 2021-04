Biella, sit-in di Confesercenti davanti alla Prefettura: è in corso confronto tra delegazione e Prefetto FOTO

È iniziata questa mattina, 7 aprile, la manifestazione indetta da Confesercenti dal titolo “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”.

Una manciata di manifestanti si è ritrovata davanti alla Prefettura di Biella, così come in altre province di tutte le regioni italiane. È in corso un incontro tra la delegazione di tutte le categorie coinvolte (commercio al dettaglio, ristorazione, turismo e ricettività, servizi alla persona, ecc.) e il Prefetto di Biella, dove verranno illustrate le gravi problematiche delle imprese e il relativo documento di proposta.