A Candelo nuovi progetti di utilità collettiva per chi prende il reddito di cittadinanza

A fine aprile saranno attivati a Candelo altri progetti di utilità collettiva, rivolti a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, che consistono in attività di pubblica utilità da svolgersi nel proprio comune di residenza. A prendere la parola Selena Minuzzo, l’assessore alle Politiche Sociali: “Già a metà gennaio è partito il progetto del Nonno Vigile, mentre nelle prossime settimane partiranno i progetti, già approvati dal Comune in accordo con l’ufficio tecnico”.

In seguito ad un confronto con Consorzio Cissabo, Consorzio Iris e Servizio Sociale territoriale, sono state proposte altre persone che, in seguito ad un periodo di formazione sulla sicurezza, saranno attivate per il progetto di manutenzione e cura dell’ambiente e tutela dei beni comuni. “Tali iniziative sono a supporto e integrazione di attività ordinariamente svolte dal Comune – spiega Minuzzo - I beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno lavorare da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16 ore alla settimana. Ciò non comporterà alcun costo per il Comune. Chi non accetterà di aderire a questi progetti, perderà il diritto di ricevere il Reddito di cittadinanza. La realizzazione di questi progetti è da intendersi come una attività di restituzione sociale per coloro che ricevono un sostegno economico; essi rappresentano una risorsa aggiuntiva per il nostro Comune che potrà aumentare la forza lavoro senza sostenere costi per i cittadini”.