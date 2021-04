Biella Solidale, come donare i punti Fidaty Esselunga per sostenere il progetto della Cri

L'11 aprile scadranno i punti Fidaty di Esselunga e quest'anno puoi scegliere di devolverli per una buona causa. Se non ne usi o ne hai in avanzo infatti puoi decidere di donarli alla Croce Rossa di Biella: tutti i punti raccolti verranno destinati alla conversione in buoni spesa Esselunga per l'acquisto di beni alimentari a sostegno del progetto Biella Solidale.

L'iniziativa Biella Solidale si occupa di sostenere tutte le famiglie biellesi che stanno vivendo una situazione di disagio economico a causa della pandemia. Si può donare sia in negozio, recandosi al Punto Fidaty e mostrando il codice a barre della Cri oppure attraverso l'applicazione Esselunga: basterà inserire il codice numerico nella sezione donazione di Fidaty. Ogni contributo sarà fondamentale, anche una piccola donazione di 100 punti, che corrisponde circa ad una spesa di 90 centesimi.