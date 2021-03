Rosazza, al via lavori di liberazione del sentiero per Desate colpito da frana FOTO

Con la fine dell'inverno, sono partiti a Rosazza i lavori per la liberazione del sentiero di montagna che porta alla caratteristica frazione Desate. Lo scorso ottobre il percorso in pietra era stato duramente colpito da una frana.

Ora, da qualche giorno, le ruspe sono arrivate per rimuovere detriti, pietre e legname e riportare il tratto di strada al suo aspetto originario. “Andata via la neve, è partito finalmente l'intervento – spiega il sindaco Francesca Delmastro – Sono soddisfatta per l'inizio dei lavori di ripristino su di una via di collegamento molto importante, utilizzata da escursionisti e visitatori specialmente nella stagione estiva”.