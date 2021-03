Bioglio, 31 mila euro in arrivo dalla Fondazione San Paolo per l'area esterna al Santa Teresa

Una bella notizia per il comune di Bioglio: la Fondazione San Paolo ha riconosciuto un contributo di 31.000 euro per la sistemazione dell'area esterna al Santa Teresa per la realizzazione di un parco didattico. "Grazie a Maicol Mike Negrello e a tutto il gruppo di giovani progettisti che hanno lavorato a questo studio straordinariamente interessante -commenta sulla sua pagina social il sindaco Stefano Ceffa- siamo onorati del fatto che tante giovani intelligenze abbiano lavorato per il futuro del nostro paese mettendo passione, competenza, qualità umane e tanto entusiasmo. Abbiamo tanti giovani ricercatori che meritano occasioni per sperimentarsi e noi dobbiamo cogliere l'occasione di farci accompagnare da giovani capaci e intraprendenti".

E quindi non mancano i giusti ringraziamenti. "Grazie soprattutto a Maicol per essere così meravigliosamente biogliese e innamorato del suo paese -continua Ceffa- grazie a Fondazione San Paolo perché ha saputo accogliere e valorizzare il lavoro di giovani progettisti investendo sulle aree interne, grazie al GAL Montagne Biellesi e al direttore Michele Colombo per aver stimolato la nascita del progetto Bio Farm Lab che ha consentito di recuperare il piano terreno del palazzo e di avviare il percorso di divulgazione scientifica delle buone pratiche ambientali che dal Blog trovano quotidiana diffusione grazie al lavoro di Anna Piovesan e al contributo di tanti amici a partire da Sandro Felis".

"Un luogo che custodisce un bene prezioso e che stava cadendo -conclude il primo cittadino- oggi è stato ristrutturato e l'area esterna diverrà un laboratorio di cura del nostro ambiente, di recupero della nostra storia e di divulgazione delle nostre tradizioni e grazie all'amica Susanna Platinetti anche il primo e il secondo piano troveranno una stabile vivacità grazie al progetto Bioglio CreArte e alle residenze d'artista dove si rimette al centro il genio dei giovani e la loro arte. Tutto al Santa Tersa parlerà del talento giovanile, tutto profumerà di speranza. C'è tanto da fare ma un passo alla volta camminiamo con fiducia".