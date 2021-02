Sport nei Parchi, sì al progetto: in arrivo a Viverone area attrezzata

Viverone ha posto la candidatura al Piano d’Azione, promosso in accordo tra Sport e Salute e Anci per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzatura, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani, attraverso l’adesione al progetto “Sport nei Parchi“.

“La nuova area attrezzata è prevista nell’area verde comunale a lato dell’Hotel Royal e prevede l’installazione di un circuito a corpo libero utilizzabile da almeno 5 persone in contemporanea e di sei macchine di tipologia di attrezzatura fitness outdoor per allenamento isotonico e cardio, utilizzabile anche da persone diversamente abili e bambini – spiega il sindaco Renzo Carisio - Per la gestione delle attrezzature, che saranno installate nell’area, si intende provvedere a anche attraverso accordi con associazioni e società sportive per il coinvolgimento delle realtà locali. Si prevede l’acquisto di attrezzatura per una spesa quantificata in 20mila euro, comprensivi dei costi di installazione, con una quota di cofinanziamento da parte del Comune pari al 50 per cento, pari a 10mila euro”.