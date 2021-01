Eletta la nuova Giunta della Camera di Commercio: Ciccioni tra i componenti a fianco di Ravanelli

Mercoledì 20 gennaio si è riunito il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola insediatosi lo scorso 21 dicembre, con all'ordine del giorno l'elezione della Giunta, organo esecutivo dell'Ente.La squadra che affiancherà il neopresidente Fabio Ravanelli alla guida dell’Ente camerale è formata da sette componenti, espressioni di tutte le aree provinciali che compongono il quadrante: Francesca Toscani è la rappresentante scelta per il settore Agricoltura, Alessandro Ciccioni per l’Industria, Maurizio Besana e Michele Giovanardi per l’Artigianato, Andrea Leo e Angelo Santarella per il Commercio, Simone Capra per i Servizi alle Imprese.

Oltre all’elezione dei componenti di Giunta, il Consiglio ha dato avvio ai lavori per la stesura del nuovo Statuto e del Piano strategico di attività pluriennale della Camera di Commercio. «Priorità del nuovo team di governo dell’Ente sarà definire le linee di azione a sostegno delle imprese – ha commentato il presidente Fabio Ravanelli – Ci attende un periodo complesso, dominato da un clima di profonda incertezza su numerosi fronti. Le molte sfide non devono però farci perdere di vista le opportunità disponibili, che vanno colte al meglio, a partire dal Recovery Fund, investendo risorse ed energie in interventi strategici e d’impatto, tra cui innovazione, digitale e apertura sui mercati esteri.

È quindi con un supplemento di impegno e di fattiva collaborazione tra tutti i componenti della Giunta che iniziamo il nostro lavoro di squadra – aggiunge il presidente Ravanelli – puntando a essere, nel migliore dei modi possibili consentitoci dagli attuali scenari, un punto di riferimento e di sostegno per gli imprenditori di tutti i settori economici e di tutti territori che compongono il quadrante»