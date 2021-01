Da YouTube a mp3 con un convertitore, non è mai stato così semplice

Oggi online ci sono diversi servizi per trasformare la musica di YouTube in MP3 ma non è tutto oro quello che luccica! Infatti, diversi portali promettono risultati strabilianti e poi si rivelano piattaforme di qualità inferiore che nascondono insidie e infettano il vostro Pc con virus. Quante volte avete ascoltato su Youtube gli album della vostra band preferita, ma non siete stati capaci di trasferirla sul vostro mp3? Youtube è il più grande archivio di clip musicali mai esistito e adesso è alla portata di mano di tutti grazie a dei siti online che vi permettono di scaricare musica gratuitamente. Alcuni di questi siti risultano più intuitivi di altri, alcuni offrono un servizio più completo. Il consiglio è quello di non fermarsi al primo che vi capita ma cercare quello che vi da maggiori garanzie e che risponde meglio alle vostre esigenze. Per scaricare musica, in modo sicuro, legale e gratuito serve un mp3 converter affidabile che vi consenta di creare una raccolta infinita di brani musicali a portata di mouse da far impallidire anche le più conosciute applicazioni di musica in streaming. In ambito musicale si parla spesso di “converter”, ma non è noto a tutti di cosa si tratta ed a cosa serve. Il convertitore mp3 è uno strumento utilizzato per trasformare la musica presente nei video nel formato mp3. Si tratta di un tool che generalmente viene scaricato sul proprio pc oppure che si utilizza direttamente sul web. Mp3 è un formato audio tra i più utilizzati in quanto riesce a comprimere il file originale di 10 volte rispetto alla sua dimensione originale senza che il risultato finale risulti danneggiato a livello di qualità, che rimane alta, simile a quella originale. In sostanza utilizzando questo tipo di formato audio significa ridurre notevolmente lo spazio di archiviazione necessario di 10 volte o anche più, una comodità che ancora oggi è altamente apprezzata. Tra i tanti siti disponibili in rete per convertire musica da YouTube, uno in particolare modo risponde ai requisiti di sicurezza e affidabilità e si chiama GO-MP3. Semplice da usare e senza pubblicità è attualmente uno dei siti web migliori per scaricare brani musicali da YouTube. Oltre ad essere uno strumento indispensabile per scaricare video è un convertitore YouTube unico nel suo genere, che può essere utilizzato con qualsiasi computer, smartphone e tablet ed è di gran lunga l'applicativo più veloce al mondo. Compatibile inoltre con gran parte dei dispositivi e dei sistemi operativi può scaricare video in vari formati e in modo ultra veloce, ma soprattutto, il servizio non richiede l'installazione di software di terze parti o l'estensione del browser web. La conversione viene effettuata online al 100%. Questo downloader e convertitore di video di YouTube è stato progettato per offrire la migliore esperienza all'utente ed è supportato da tutti i browser moderni. Detto questo, potrete scaricare video di YouTube e salvarli come file MP3 da PC, Cellulare e Tablet in qualsiasi momento. Il convertitore registra l'audio dei video con il bit rate più alto disponibile. La qualità dei brani MP3 da scaricare è eccellente. Godetevi la migliore qualità del suono delle canzoni dei vostri cantanti e gruppi più amati! Vi basterà incollare il link dell'URL del video di YouTube nel campo di ricerca per avviare la conversione MP3.