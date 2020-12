Il 17 dicembre la Scuola Primaria di Bioglio si presenta nell’Open Day virtuale

L'Open Day della scuola di Bioglio è in calendario per domani 17 dicembre alle 18 in video conferenza. Un’occasione per conoscere da vicino i professionisti della formazione che lavorano in questa scuola, in una favorevole posizione collinare, dove la natura è a pochi passi. Inoltre spostarsi verso i centri vicini è questione di pochi minuti (e senza le code della città): Quaregna e Cossato sono raggiungibili in 10 minuti, Biella in 15 minuti.

Il plesso è una scuola a tempo pieno, si trova a pochi passi dal Palazzo Comunale. Nonostante si trovi sulla via Provinciale la scuola è in una zona molto tranquilla dove, il passaggio delle automobili è minimo e, da qualunque finestra ci si affacci, si possono ammirare le montagne biellesi.

Nella scuola attualmente sono presenti 26 alunni che frequentano le due pluriclassi ma le potenzialità di espandersi sono immediate, vista l’ampiezza dello stabile che nel 2021 verrà sottoposto ad uno importante trattamento di restyling energetico che farà diventare la scuola molto più “verde”, confortevole e con consumi energetici ridotti quasi a zero. La prima e la seconda sono unite in un’unica classe così come la terza, la quarta e la quinta. Per saperne di più CLICCA QUI.

Per assistere alla video conferenza collegarsi alla piattaforma Meet di Google: https://meet.google.com/aou-hjgy-maf