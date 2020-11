A Valdilana arriva il Progetto Giovani Online

A Valdilana in arrivo il Webinar rivolto alle nuove generazioni. Il progetto si rivolge ai giovani (18-29 anni) del territorio del Comune che si trovano fuori dal tessuto economico-sociale perché non hanno trovato lavoro, ma nello stesso tempo non studiano e non sono motivati rispetto alla ricerca del lavoro.

L’obiettivo generale è riportare i giovani in una fase attiva di esperienza di studio/lavoro. Inoltre, ci si prefigge, attraverso il coinvolgimento diretto dei destinatari, di sensibilizzare le componenti sociali del territorio, evidenziando come sia possibile il reinserimento attivo anche in una società in un momento di congiuntura economica non favorevole. Il progetto prevede: Individuazione dei giovani da coinvolgere all’interno del progetto e delle imprese disponibili ad ospitare tirocini; Percorsi di orientamento alla scelta formativa e/o al lavoro; Monitoraggio dell’andamento del percorso; Coinvolgimento dei giovani in attività di tutoraggio peer-to-peer (tutoraggio, accompagnamento in azioni di ricerca attiva, ecc.).; Coinvolgimento delle scuole del territorio in ottica di prevenzione alla dispersione scolastica e creazione di un tavolo partecipativo composto dal capofila Rotary Club Valle Mosso, dal soggetto attuatore Consorzio Il Filo da Tessere, Comune Valdilana, imprese del territorio e alcuni giovani coinvolti.