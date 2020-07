Biella, deliberata in Consiglio la nascita dell'associazione Biella Città Creativa FOTO

Si è riunito nella seduta di martedì 28 luglio, al teatro Sociale Villani in recepimento ai decreti ministeriali e regionali per il contenimento del coronavirus, il Consiglio comunale di Biella. All’ordine del giorno erano inserite 16 interrogazioni presentate dai vari gruppi consiliari, 12 quelle discusse e quattro quelle che resteranno da affrontare durante la prossima seduta.

In apertura di consiglio, l’assemblea ha dedicato un applauso al Corpo Nazionale Soccorso Alpino; in seguito, sono poi stati trattati sette punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, il punto due “Variazione d’urgenza di bilancio” è passata con 17 voti favorevoli e 9 astenuti. Il punto sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio è approvato con 19 sì e 9 contrari. Viene deliberata (punto 4) l’adesione del Comune di Biella all’associazione “Biella Città Creativa” con voto favorevole unanime.

Sono approvati all’unanimità anche i punti relativi a: definizione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2020, un intervento di ristrutturazione edilizia in via Pietro Bora e un intervento di ristrutturazione edilizia in via Juvarra. Le quattro mozioni all’ordine del giorno saranno riproposte nella prossima seduta.