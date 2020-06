A Rosazza si inaugura la “palestra” di roccia e gli sportivi arrivano. In parete anche il sindaco FOTO

Il meteo ballerino ci ha messo lo zampino ma non ha spento l'entusiasmo (e la relativa curiosità) degli appassionati dell'arrampicata sportiva. Sabato scorso si è tenuta, a Rosazza, l'inaugurazione della nuova palestra di roccia che ha preso il nome di Federico Rosazza, in onore del Senatore che ha contribuito più di tutti a disegnare i confini del paese cambiandone profondamente il volto. Purtroppo il cattivo tempo ha condizionato la buona riuscita dell'evento ma non ha demoralizzato il sindaco Francesca Delmastro: “Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata. Nei giorni successivi alla cerimonia, giovani scalatori hanno raggiunto il mini canyon, sotto al ponte Concresio, cimentandosi sui diversi gradi di difficoltà della parete di roccia”.

A sperimentare la tenuta della chiodatura lo stesso primo cittadino, sotto l'occhio attento della guida alpina Stefano Perrone “che ha donato il proprio lavoro chiedendo solo il costo del materiale – sottolinea Delmastro - Con l'augurio che la voglia di ripresa dell'epoca post lockdown si sfoghi sulla nuova parete di roccia a Rosazza”.