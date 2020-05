I nostri clienti adesso possono comunicare anche nelle province di Como, Lecco e Sondrio

I progetti maturano spesso in condizioni complesse, quelle di questi mesi nessuno le aveva mai vissute. Poter annunciare l'allargamento del gruppo editoriale anche in questi giorni di grande crisi economica è un segnale chiaro di come vogliamo affrontare la nostra quotidianità.

La crescita in Lombardia continua dopo la provincia di Varese grazie alla syndacation sulle province di Como, Lecco e Sondrio che offrono nuove opportunità commerciali per i nostri clienti che potranno comunicare su un bacino di lettori assai vasto in aree geografiche di grande interesse.

Newsbiella.it diventa quindi parte di un gruppo editoriale presente non solo in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Montecarlo e Costa Azzurra, ma con questa operazione va a coprire un’area vasta della Lombardia dopo l’inizio in provincia di Varese.

Un processo di sviluppo graduale con Comolive.it, ValtellinaNews.it e Resegoneonline.it che offre da subito ai nostri clienti l’opportunità di avere nuove aree per investimento, nonché ai nostri lettori la possibilità di approfondire argomenti di zone molto interessanti per turismo ed economia.

Per Comolive.it, ValtellinaNews.it e Resegoneonline.it si tratta della crescita e consolidamento in un contesto di syndacation che troverà nuovi impulsi commerciali, nonché integrazioni di sistema che confidiamo daranno beneficio a tutta la rete.