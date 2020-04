Centro Auto Cossato aperto per riparazioni e cambi gomme urgenti

In un periodo di scarsa circolazione delle auto, Centro Auto Cossato, concessionaria e centro assistenza Peugeot e Renault, ha pensato alle persone che hanno continuato a lavorare e ad utilizzare la macchina.

Per riparazioni meccatroniche e cambi gomme urgenti, da lunedì 20 aprile il salone-officina di Centro Auto ha riaperto. Una riapertura in ottica 4 maggio, quando dovrebbe partire la cosiddetta "fase 2", come si auspica il titolare Alberto Zacchia: "Speriamo che il 4 maggio torneremo alla normalità, che potremo muoverci tranquillamente, e quindi noi potremmo riprendere a svolgere gli interventi non urgenti ed oggi vietati, come i tagliandi e la sostituzione delle gomme invernali con quelle estive".

Lunedì 20 aprile Centro Auto Cossato ha riaperto in sicurezza, adottando i protocolli di sanificazione, come spiega Alberto Zacchia: "Prima di intervenire sulla vettura, facciamo la sanificazione oppure il deposito stazionario per 3 ore in modo da assicurarci che il virus si annienti in automatico e perda la possibilità di riprodursi. Queste operazioni non creano problemi di tempo in questo periodo perchè la gente, magari programmando la spesa, ci può lasciare la macchina per una giornata".

In materia di sanificazione, Centro Auto Cossato adotterà presto un sistema che velocizzerà la procedura: "Stiamo aspettando un dispositivo medico che solitamente viene utilizzato nelle sale chirurgiche, - continua Alberto Zacchia - un generatore di ozono che, ad un costo minimo di 20 euro, permette, nel giro di mezzora, l'igienizzazione totale, convertendo l'ossigeno presente nel veicolo in ozono, e quindi i batteri ed i virus, senza ossigeno, si annientano all'istante e perdono qualsiasi possibilità di riprodursi".

Centro Auto Cossato si trova in Regione Pratobello 302. Per riparazioni e cambi gomme urgenti: tel. 015927181; mail service.cossato@centroauto1968.it

Centro Auto ha sede anche a Ivrea (Corso Vercelli 332B; tel. 0125617000) e a Scarmagno (Via Montalenghe 40; tel. : 0125712707) dove è anche carrozzeria e centro revisioni.