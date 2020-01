E' iniziata la 30a Edizione di Biella Master delle Fibre Nobili

Martedì 7 gennaio ha preso il via la XXX edizione del Biella Master delle Fibre Nobili che quest’anno vedrà la partecipazione di cinque laureati: Michele Castello, 23 anni di Milano, Laurea presso Accademia di Belle Arti di Milano; Lorenzo Cirillo, 22 anni di Roma, laureato in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Torino; Matilde Coppo, 23 anni di Novara, laureata in Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano; Letizia Di Battista, 23 anni di Pescara, laureata in Fashion and Textile Design presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata; Martina Mastropierro, 28 anni di Verona, Laurea in Storia e Critica dell’Arte e Master in Fashion Marketing.

Il percorso del Master, patrocinato da circa 50 Aziende e da diversi Enti, porterà i futuri manager a diretto contatto con tutte le fasi della filiera tessile/abbigliamento e si articola in 13 mesi. Particolarmente significative saranno le attività in Nuova Zelanda, Australia, Cina, Usa e Giappone dove i giovani laureati avranno l’opportunità di conoscere le tecniche di management e commerciali delle realtà più lontane e diverse.

La possibilità di maturare tali esperienze anche in campo internazionale fa del Master delle Fibre Nobili un percorso formativo unico, che permette parallelamente il potenziamento e l’interscambio fra il Master stesso ed il mondo del lavoro contribuendo al rilancio del tessile/abbigliamento italiano.