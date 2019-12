Dalla fibra ai servizi digitali: come le Camere di Commercio aiutano le aziende

Gli enti camerali hanno come obiettivo principale il sostegno allo sviluppo dell'economia italiana. Tra i tanti progetti messi in campo, va sicuramente segnalato Ultranet (https://ultranet.camcom.it/) l'iniziativa nata per promuovere i vantaggi della Banda Ultra Larga (BUL) per le imprese e per tutta la società.

La strategia italiana per la BUL (http://bandaultralarga.italia.it/), con il Piano Aree Bianche, prevede di costruire una rete di proprietà pubblica, nelle zone dove i privati non investono, che verrà messa a disposizione di tutti gli operatori che vorranno attivare servizi verso cittadini ed imprese. L’intervento pubblico in tali aree, realizzato da Open Fiber, è ritenuto necessario per correggere disuguaglianze sociali e geografiche generate dall’assenza d’iniziativa privata da parte delle imprese e consentire, pertanto, una maggiore coesione sociale e territoriale mediante l’accesso ai mezzi di comunicazione tramite la rete in banda ultra larga.

Con l'arrivo della banda ultra larga per le aziende sarà più facile sfruttare pienamente le tecnologie della nuova rivoluzione digitale, con ricadute positive su efficienza e competitività.

Per aiutarle in questo processo, nelle sedi della Camera di Commercio di Biella e Vercelli è attivo il Punto Impresa Digitale (PID), parte integrante del network riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tutte le aziende, di qualunque settore, possono rivolgersi ai nostri uffici per avere informazioni su come il digitale può apportare dei vantaggi e sulle opportunità di finanziamento, scrivendo a pid@bv.camcom.it.

Inoltre, a ottobre 2018 è stato aperto uno sportello informativo e di orientamento sugli strumenti on line messi a disposizione dal sistema camerale per le aziende. In molti casi si tratta di servizi gratuiti, come quello della fatturazione elettronica (fatturaelettronica.infocamere.it) che permette di emettere, inviare e archiviare le fatture digitali verso la PA e i privati; o come il cassetto digitale dell'imprenditore (impresa.italia.it) che mette a disposizione le informazioni e i documenti ufficiali della propria impresa come visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni a portata di touch.

I servizi a disposizione sono davvero tanti e l'invito è di visitare il nostro sito www.bv.camcom.gov.it e la pagina Facebook “Servizi Digitali Camera di Commercio Biella e Vercelli” e di contattare lo sportello di informazione e consulenza sui servizi digitali scrivendo all'indirizzo e-mail servizi.innovativi@bv.camcom.it.