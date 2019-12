Vigliano: consegna degli attestati di qualifica professionale, per circa 150 ragazzi

Sabato 7 Dicembre, a Vigliano via Libertà, alle 10, si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica e specializzazione agli allievi frequentati i percorsi formativi, erogati dal CNOS FAP di Vigliano Biellese nel corso dell'Anno formativo 2018-2019.

La cerimonia inizierà con la presentazione del CNOS-FAP, successivamente interverranno alcune importanti autorità le quali daranno valore e riconoscimento della Formazione Professionale nel nostro territorio e di quella salesiana in modo tutto particolare: Lucia Azzolina, sottosegretario all'istruzione; Elena Chiorino, assessore regionale; Michele Mosca, consigliere regionale e i rappresentanti dell' Unione Industriale Biella, di Confartigianato Biella e di CNABiella.

Sono circa 150 gli allievi che hanno concluso, lo scorso anno, il proprio percorso formativo e, benchè i numeri non siano un valore assoluto, certo una così radicata considerazione della formazione professionale come reale opportunità per trovare un'occupazione che garantiscauna esistenza libera e dignitosa, è segno che il mondo salesiano coglie come stimolo per essere ancora più presente nel tempo e nella storia, secondo il carisma di San Giovanni Bosco.

L'evento avrà termine alle 12, a seguito verrà svolto un buffet.

Indirizzo tecnico Per La Conduzione E La Manutenzione Di Impianti Automatizzati:

Indirizzo Operatore Meccanico - Saldocarpenteria:

Indirizzo Operatore Di Impianti Termoidraulici:

Indirizzo Operatore Del Benessere – Acconciatura:

Indirizzo Operatore Elettrico:

Indirizzo Addetto Magazzino E Logistica:

Indirizzo Operatore Specializzato Import – Export:

Indirizzo Addetto Alle M.U. A C.N.C. :

Indirizzo Preparazione Al Lavoro Lattoneria – Carpenteria:

Indirizzo Manutentore Meccatronico Di Impianti Automatizzati:

