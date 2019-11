Pd critico sul mercato coperto di Cossato: “Ci piove dentro e sembra una piscina”

Il mercato coperto di Cossato finisce sotto la lente d'ingradimento del circolo Pd cittadino. “Nonostante i lavori di restauro, il mercato diventa un acquitrino ogni qual volta che piove. Finalmente anche Cossato ha la sua piscina, con il consiglio che ha trovato l’accordo e si è deciso che il luogo ideale era l’attuale sede del mercato coperto – commenta sarcasticamente in una nota stampa la segreteria del Partito Democratico - Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico basta aspettare una pioggia abbondante e l’acqua che filtra dalle coperture riempie abbondantemente l’invaso; per il pavimento la giunta ha avuto uno sponsor d’eccezione (Asl): basta che lo si bagni e dà modo a parecchie persone di potersi rivolgere ai dottori o alle strutture ospedaliere per ricomporre i traumi dovuti all’estrema viscidità. Siamo in attesa che l’amministrazione risolva anche i problemi energetici. Siamo sconcertati e dannatamente dubbiosi”.

A fare chiarezza sulla questione, è intervenuta l'assessore ai Lavori Pubblici Cristina Bernardi: “Occorre avere un po' di pazienza ma il problema è ben noto all'amministrazione. L'affidamento definitivo alla ditta si sta perferzionando in questi giorni e, successivamente, si definirà il periodo dei lavori in accordo con l'impresa e chi utilizza questi spazi”. Molto probabilmente la sistemazione del tetto e la sostituzione della cupola (per un costo che si aggira sui 185mila euro, di cui 90mila di fondi ministeriali) avverrà nella prima metà del 2020 per un periodo stimato di 30/40 giorni per gli interventi. “Non va dimenticato che verrà risistemata l'illuminazione e l'impianto. Per questo, siamo ancora in attesa di un finanziamento di circa 80mila euro provenienti dal bando per le aree mercatali, a cui ha partecipato il comune di Cossato”.