Stile artigiano è di moda, Cristiano Gatti presenta a Sanremo

Sabato 5 settembre le scalinate del Casinò di Sanremo sono state il luogo dove è andato in scena il defilé di moda "Stile artigiano è di moda" con le imprese di alta sartoria italiana provenienti da tutta la Penisola e accolto da un pubblico numerosissimo.

La serata, aperta dalla sfilata dei capi finalisti dell'ultima edizione del Festival dell'Alta Sartoria Italiana Ecosostenibile in svolgimento presso le sale del Casinò e dai gioielli di filigrana indossati dalle modelle, è stata presentata da Eleonora Pedron e Cristiano Gatti, che con brio ed energia hanno introdotto i tredici atelier con le loro creazioni (in ordine di uscita):

- Neris Style (Padova) - Sartoria Gallotto (Biella-Torino) - Sartoria Adriana Muzzolon (Vicenza) - Sartoria Perrera (Novara) - Atelier Sanvenero (Savona) - EC Semplicemente Sposa (Lecco) - Atelier Mancon (Verona) - Monica Effe (Verona) - Bottega Emet (Lecce) - Hussain Harba (Torino) - Sartoria Mora (Borgomanero-Novara) - Syrtaria – L'Arte del Cucito (Siracusa) - Monica Tivano (Cuneo).

L’evento rientra in “Eccellenza, la moda artigiana - Dove nasce lo stile italiano” di Confartigianato Imprese, dedicata alla valorizzazione delle micro e piccole imprese.