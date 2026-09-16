Banda Larga trionfa alla 100 Miglia del Garda: un successo piemontese FOTO

Un risultato che rischia di passare sotto traccia tra i tanti appuntamenti sportivi, ma che ha un prestigio notevolissimo, soprattutto a livello nazionale e internazionale. Banda Larga, timonata da Stefano Beltrando, ha conquistato la vittoria in tempo compensato e il terzo posto assoluto alla 76ª edizione della 100 Miglia del Garda, disputata sabato 5 settembre.

La 100 Miglia del Garda è una delle regate più famose e conosciute d'Europa, insieme al Bol d'Or sul Lago Lemano e alla regata sul Lago Balaton, in Ungheria. Quest'anno al via erano circa 100 le barche e gli equipaggi, con la presenza anche di olimpionici e professionisti provenienti da diversi Paesi.

A bordo di Banda Larga, oltre al timoniere Stefano Beltrando, quality manager di Luna Rossa, c'erano Arturo ed Enea Beltrando di Piverone, Edoardo Battia di Biella, Alberto Deriu di Viverone, Elia Leone di Rivarolo Canavese, Gabriele Motta del Canavese e Filippo Binetti Pozzi di Varese.

Un equipaggio giovanissimo, con età comprese tra i 16 anni di Edoardo Battia e i 25 anni, fatta eccezione per Beltrando. Un risultato che assume quindi un significato ancora maggiore per un gruppo che sta maturando esperienza sui grandi appuntamenti della vela.

Banda Larga è la barca dell'armatore Piero Re Fraschini, un Classe Libera progettato da Bruce Farr, varato nel 1992 e successivamente riadattato per le regate sui laghi. Da un paio di stagioni viene portata in regata dall'equipaggio dello Zanzare Sailing Team di Viverone, che ha la propria base all'AVNO di Piverone, sul Lago di Viverone, dove si allena, oltre che sul Lago di Ceresole Reale.

La vittoria in tempo compensato e il terzo posto assoluto alla 100 Miglia del Garda rappresentano dunque un risultato di grande prestigio, ottenuto da un equipaggio in larga parte piemontese e con una significativa presenza biellese.

Un successo che porta il nome di Viverone, Piverone e Biella su uno dei palcoscenici più importanti della vela sui laghi europei.