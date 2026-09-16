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CRONACA | 16 settembre 2026, 12:20

Scontro tra auto e bici a Vigliano, un uomo in codice rosso al Pronto Soccorso

Il fatto è avvenuto ieri mattina in via Milano, sul posto 118 e Polizia Locale.

Scontro tra auto e bici a Vigliano, un uomo in codice rosso al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Scontro tra auto e bici a Vigliano, un uomo in codice rosso al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione a Vigliano Biellese per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una bici, con in sella un uomo. 

A causa dell’impatto, proprio quest’ultimo è rimasto seriamente ferito e, una volta soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Il fatto è avvenuto intorno alle 10 di ieri, 15 settembre, in via Milano, a pochi passi dal Municipio del paese. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell’accaduto.

g. c.

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