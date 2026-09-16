Scontro tra auto e bici a Vigliano, un uomo in codice rosso al Pronto Soccorso

Attimi di preoccupazione a Vigliano Biellese per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una bici, con in sella un uomo.

A causa dell’impatto, proprio quest’ultimo è rimasto seriamente ferito e, una volta soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Il fatto è avvenuto intorno alle 10 di ieri, 15 settembre, in via Milano, a pochi passi dal Municipio del paese.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell’accaduto.