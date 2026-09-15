EdilTrophy 2026: a Biella la sfida dell’arte muraria tra tecnica, formazione e sicurezza

Sabato 19 settembre Piazza del Monte ospita la Selezione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta della competizione promossa dal sistema Formedil. In gara professionisti e giovani del settore delle costruzioni, con l’obiettivo di conquistare un posto alla finale nazionale di Bologna.

Biella si prepara ad accogliere una giornata dedicata all’arte muraria, alla competenza professionale e al valore del “saper fare”. Sabato 19 settembre, a partire dalle 8.30, Piazza del Monte sarà infatti il teatro della Selezione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta di EdilTrophy 2026, organizzata da FORMEDIL Biella.

La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti attraverso i quali il mondo della formazione edile porta sotto i riflettori le competenze di chi lavora nel settore delle costruzioni, mettendo al centro non soltanto la manualità, ma anche precisione, preparazione tecnica, sicurezza e professionalità.

EdilTrophy è, infatti, una competizione nella quale l'abilità degli operatori viene messa alla prova attraverso una gara pratica di arte muraria. Un confronto che assume anche un importante valore simbolico in un comparto chiamato oggi a confrontarsi con nuove tecnologie, trasformazioni del mercato e una crescente necessità di professionalità qualificate.

A Biella saranno protagonisti i migliori muratori e giovani professionisti provenienti dal territorio, chiamati a misurarsi in una prova nella quale ogni dettaglio può fare la differenza. Precisione nell’esecuzione, organizzazione del lavoro, rispetto delle regole e attenzione alla sicurezza saranno alcuni degli elementi fondamentali della sfida.

Ma al di là della competizione, l’appuntamento rappresenta anche un’occasione per raccontare un mestiere che continua ad avere un ruolo centrale nel mondo delle costruzioni e per avvicinare il pubblico, in particolare le nuove generazioni, a un settore nel quale formazione e competenze pratiche possono aprire concrete prospettive professionali.

La selezione biellese metterà in palio l’accesso alla Finale Nazionale di EdilTrophy 2026, prevista per sabato 10 ottobre al SAIE di Bologna, uno dei principali appuntamenti fieristici italiani dedicati al mondo dell’edilizia. La giornata di sabato sarà quindi un momento di confronto tra professionisti, ma anche una vetrina per il territorio e per il sistema della formazione edile, con l'obiettivo di valorizzare quelle competenze che spesso rimangono dietro le quinte dei cantieri e che invece costituiscono una parte fondamentale della qualità delle costruzioni.

L’appuntamento è aperto al pubblico. L’invito di FORMEDIL Biella è rivolto a cittadini, operatori del settore, famiglie e giovani interessati a conoscere più da vicino il mondo dell’edilizia e ad assistere alle diverse fasi della competizione. L’evento è per sabato 19 settembre, dalle 8.30, in Piazza del Monte a Biella.

Una giornata in cui cazzuola, mattoni e precisione saranno gli strumenti di una sfida che, prima ancora di decretare un vincitore, vuole celebrare il valore della professionalità e della formazione nel mondo delle costruzioni.