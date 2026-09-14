Giornata mondiale di Health Qi Gong a Ivrea FOTO

Si è svolta ad Ivrea sabato 12 Settembre dalle 10 alle 13 la festa mondiale del Qigong della salute. L’Evento annuale viene condiviso in tutto il mondo attraverso ripetuti collegamenti streaming con la Federazione cinese IHQF (International Health Qigong Federation); praticanti di Qigong di tutte le età e nazionalità, in varie piazze e location di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina hanno praticato insieme, condividendo la gioia di stare insieme, superando sia le distanze fisiche che ideologiche in nome di una disciplina che mira a promuovere e migliorare la salute.

Lo slogan mondiale di quest’anno, con il quale l’evento rappresenta lo spirito della pratica e dei praticanti è stato: “Flusso di Qi, Vita fiorita”. L’Italiana IHQA (Italy Health Qigong Association), insieme all’Associazione Biellese ASD FudoShin hanno organizzato tale evento ad Ivrea, condividendo momenti di pratica all’interno del Castello, in Piazza Teatro, nei Giardini Giusiana e infine lungo la Dora nei pressi del Canoa Club. Il Qigong, per chi non lo sapesse, è un’antica ginnastica cinese che ha come obiettivo quello di migliorare la salute, la mobilità articolare, la flessibilità e la postura generale. Particolare attenzione viene posta alla movimentazione dell’intera colonna vertebrale; per tale motivo è adatta a tutte le età, mostrandosi un ottimo alleato per prevenire ed attenuare i dolori derivanti da una postura errata.

L’ASD Fudoshin, ringrazia tutte e tutti coloro che hanno partecipato, dai 25 agli 86 anni, con entusiasmo, gioia ed impegno nell’eseguire alcune delle più iconiche forme di Heath Qigong, quali: BaDuanjin, Liuzijue, Yijinjing, Wuquinxi, Dawu, Taiji yangsheng zhang. Un ringraziamento particolare al Gran Maestro Xu Hao della IHQA, all’amministrazione comunale di Ivrea per la cordiale disponibilità ed efficienza, al gruppo di nuovi amici da Vinovo, alla Vice Sindaco di Ivrea Patrizia Dal Santo che ha partecipato alla cerimonia di apertura ed al primo collegamento in streaming con la Cina nella splendida località del Castello, avvenuta alle ore 10, a Ginevra Paolucci che ha facilitato tutte le comunicazioni e le procedure organizzative intercorse tra la ASD FudoShin ed il Comune di Ivrea e infine al Maestro Marco Toniolo, direttore tecnico della ASD FudoShin che si occupa della divulgazione ed insegnamento della Health Qigong in Piemonte.

Per chi si fosse incuriosito e volesse provare a fare una lezione di Qigong nel biellese è invitato nei corsi settimanali tenuti dalla ASD FudoShin presso le sedi di Pettinengo, Vergnasco e Vigliano B.se.

Per informazioni: 351.55.75.281

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