Pedala e esplora, ecco la cicloescursione animata per famiglie nell’area Elvo-Bessa

Domenica prossima, 20 settembre, è in programma una giornata all’aria aperta dedicata alla bicicletta, al gioco e alla scoperta del territorio.

Un’escursione facile e accessibile, pensata per famiglie, adulti e ragazzi dai 9 anni in su, che partirà da Mongrando verso l’area di Cerrione, pedalando tra strade bianche, paesaggi rurali e angoli verdi ai margini della Bessa.

Durante la giornata avrà luogo una sosta ristoro e una pausa pranzo al sacco nell’area di Victimula, con la possibilità di vivere la bici non solo come sport ma come modo per stare insieme, muoversi in modo sostenibile e conoscere meglio il territorio. Il ritrovo è alle 9 in piazza Martiri, a Mongrando, con arrivo alle 16 circa, dopo un percorso di circa 19 chilometri, adatto dai 9 anni in su. La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio l’uso del casco, assieme ad una bici in buone condizioni.

Un’occasione semplice, bella e conviviale per pedalare insieme e scoprire quanto la nostra provincia. possa essere vissuto anche in bicicletta.