Trionfo e ottime gare per il Cervo Valley MTB

Trionfo per il team Cervo Valley MTB nell'ultima tappa della SuperEnduro a Santo Stefano d'Aveto, dove i giovani talenti sono scesi in pista con grinta, determinazione e un entusiasmo contagioso. I sentieri liguri, tecnici e selettivi, hanno esaltato le doti dei rider locali, capaci di lottare con i migliori specialisti della disciplina e di conquistare podi sia di giornata che nell'intera classifica generale del circuito.

La giornata di sport si tinge dei colori della vittoria grazie a una straordinaria Emma Canova. L'atleta ha dominato l'ultima prova chiudendo con un impeccabile primo posto di categoria nella tappa odierna, che le permette di sollevare al cielo anche il prestigioso trofeo come vincitrice dell'intero circuito nella categoria femminile giovanile. Prestazione maiuscola anche per Alessio Prignacchi, che lo ha visto conquistare un eccellente secondo posto di giornata e confermarsi vincendo il circuito nella categoria junior elettrica (e-Mtb).

Ottima gara anche per Umberto Vaglio, Thomas Valfredini Curnis Samuele e Nicholas Bianco che hanno affrontato le insidiose speciali con grande maturità e spirito di squadra.

Il clima di festa e la fame di risultati, però, non lasciano spazio a lunghe pause. Per i ragazzi della Cervo Valley MTB l'avventura sui sentieri riprende subito: la prossima settimana il gruppo farà nuovamente tappa a San Lizzano in Belvedere, pronto a giocarsi le ultime carte e regalare nuove soddisfazioni in vista del gran finale di campionato italiano.