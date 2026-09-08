Mercato di Biella, contestazioni in piazza Duomo durante il Consiglio comunale FOTO e VIDEO

Il confronto sul futuro del mercato di Biella non si è fermato all'interno della sala consiliare. Ieri sera, lunedì 7 settembre, mentre a Palazzo Oropa era in corso il Consiglio comunale dedicato all'ipotesi di trasferimento del mercato da piazza Falcone a piazza Vittorio Veneto, anche in piazza Duomo non sono mancate contestazioni.

Davanti allo schermo allestito per permettere di seguire la seduta all'esterno, si sono registrati alcuni momenti di dissenso nei confronti delle posizioni espresse dall'amministrazione comunale attraverso fischi e parole di contestazione. A manifestare il proprio disaccordo sono state alcune componenti politiche dell'opposizione e alcuni ambulanti presenti in piazza.