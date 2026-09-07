Mercato e Giardini Zumaglini, Biella si confronta a Palazzo Oropa FOTO e VIDEO

Biella, al via il Consiglio comunale sul mercato: gremita la sala di Palazzo Oropa

L’Assemblea aperta è cominciata con l’appello dei presenti. Numerose persone anche all’esterno, dove un maxischermo consente di seguire il confronto sulla riqualificazione dei Giardini Zumaglini e sul trasferimento da piazza Falcone.

Ha preso il via a Palazzo Oropa il Consiglio comunale convocato in Assemblea aperta sul futuro dei Giardini Zumaglini e sul progetto di trasferimento del mercato cittadino. La sala consiliare è gremita e numerose persone si sono riunite all’esterno del municipio. In piazza Duomo è stato installato un maxischermo, che consente anche a chi non ha trovato posto all’interno di seguire integralmente i lavori.

Ad aprire la seduta è stato il presidente del Consiglio comunale di Biella, Luca Zani, che con il suono della campanella ha dato ufficialmente inizio all’incontro. Subito dopo si è proceduto con l’appello e con la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno: la riqualificazione dell’area dei Giardini Zumaglini e lo spostamento del mercato da piazza Falcone al centro cittadino.

Quello in corso è uno dei confronti più attesi dell’attuale amministrazione. Dopo mesi di proteste, assemblee, manifestazioni e raccolte firme, le diverse posizioni vengono esposte pubblicamente davanti al Consiglio comunale. La discussione non riguarda soltanto la collocazione dei banchi, ma coinvolge il futuro di piazza Falcone, la trasformazione dei Giardini Zumaglini e di viale Matteotti, la viabilità, i parcheggi, la tutela del patrimonio arboreo e le possibili ricadute economiche.

L’amministrazione guidata dal sindaco Marzio Olivero considera il ritorno del mercato nel cuore di Biella uno strumento per rafforzarne l’attrattività e contribuire al rilancio del centro. L’ipotesi presentata nei mesi scorsi prevede una nuova disposizione nell’area attorno ai Giardini Zumaglini, lungo viale Matteotti e verso piazza Vittorio Veneto, accompagnata da un intervento di riqualificazione urbana.

Olivero ha tuttavia precisato che la fase operativa riguarda, al momento, i lavori sui giardini e che non è ancora stato adottato alcun atto amministrativo per disporre concretamente il trasferimento. La volontà politica è stata espressa, ma la decisione non è stata formalizzata.

Sul fronte opposto resta ampia la contrarietà al progetto: la petizione contro lo spostamento ha raccolto 1.502 firme, mentre a marzo i 122 ambulanti presenti all’assemblea della categoria si erano pronunciati all’unanimità contro il trasferimento (in occasione dell'evento musicale di Elio e le storie tese). Nei mesi estivi il confronto si è esteso anche al destino delle piante interessate dai lavori, coinvolgendo cittadini, professionisti e realtà impegnate nella tutela ambientale e paesaggistica.

Nel corso della seduta saranno affrontati gli aspetti tecnici, economici e territoriali della proposta, prima degli interventi di consiglieri e assessori, delle repliche e delle conclusioni del sindaco. L’Assemblea aperta non prevede una votazione sul trasferimento, ma rappresenta il primo confronto istituzionale nel quale le parti coinvolte possono esporre pubblicamente le proprie ragioni.