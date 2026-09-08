Rete Museale Biellese, gli eventi del fine settimana

"Restauri e Chitarre" al Museo degli Acquasantini

Domenica 13 settembre 2026 ore 17:30 presso il Museo degli Acquasantini di Pettinengo (oratorio di San Rocco, fraz. Livera) si terrà il concerto della XXXVII edizione di "Restauri e Chitarre", che sarà eseguito dal Duo di chitarristi Davide Ellena e Edoardo Tritto. Promossa fin dal 1990 dal DocBi, la manifestazione giunge quest’anno alla trentasettesima edizione. “L’insolito abbinamento tra la presentazione del restauro di un bene culturale e l’esecuzione di un concerto di chitarra classica -spiegano gli organizzatori - ha suscitato nel pubblico un vivo interesse e ha consentito a migliaia di ascoltatori di scoprire luoghi insoliti, di conoscere opere d’arte e di apprezzare il talento dei concertisti, che a volte hanno poi percorso carriere di rilievo anche internazionale”. L’evento è organizzato dal DocBi con la collaborazione del maestro Luigi Biscaldi e l’Associazione Culturale Musicale Angelo Gilardino.

Durante l’appuntamento verrà presentato il restauro del prospetto esterno dell’oratorio di San Rocco, gravemente ammalorato, mediante la ritinteggiatura, previa esecuzione della stratigrafia (restauratrice Enrica Borra) che ha consentito di evidenziare le precedenti coloriture; l’intervento è stato condotto in sinergia con la SABAP-NO e in particolare con i funzionari arch. Marina Brustio e dr. Andrea Quecchia, con il progetto e la direzione dei lavori dell’arch. Luciana Lachi. In allegato comunicato, foto, locandina e programma.

Laboratorio di intreccio al Museo del Bramaterra

Domenica 13 settembre al Museo del Bramaterra, dalle 15:00 alle 16:30, si terrà il laboratorio di intreccio “Come intrecciare un cono per mangime per uccelli” curato dall’Associazione Passi D’Asino di Valdilana. “L’intreccio - si legge nella locandina - è un’attività pensata per bambini dai 6 anni in su, ma aperta anche agli adulti. Al termine del laboratorio, ogni partecipante potrà portare a casa il proprio lavoro, realizzato con le proprie mani”. Per info e iscrizioni: Paolo +39 3283658031. Il costo per partecipare è di 15€ (il materiale è compreso nel prezzo. Ma occorre portare forbici da potatura). Locandina in allegato.

“Cadregàt” a Bagneri e alla Trappa

Ricordiamo, infine, che sabato 12 e domenica 13 settembre si terrà una nuova attività della Scuola Senza Pareti. Si tratta di “Cadregàt”, un appuntamento - rivolto a tutti e consigliato alle famiglie (da 2 a 4 persone per nucleo) - dedicato alla costruzione di 2 manufatti che hanno, come sottolineato dagli organizzatori, una lunga, dimenticata tradizione nel Biellese. In 2 giorni, presso i laboratori di Bagneri e della Trappa, i partecipanti realizzeranno e si porteranno a casa un tradizionale scagn (sgabello a 3 gambe) e una sedia del designer Enzo Mari, realizzata con assicelle grezze di uso comune, sperimentando così la possibilità di autocostruzione degli arredi domestici. L’attività si svolgerà presso l’Ecomuseo della Civiltà Montanara di Bagneri e l’Ecomuseo della Tradizione Costruttiva della Trappa. La quota di partecipazione è di € 60 a persona (comprensivi di cena, notte, colazione e pranzo presso la Foresteria della Trappa).

Per informazioni e iscrizioni: coordinatore@ecomuseo.it – 349 3269048 (anche WhatsApp)