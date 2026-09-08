Amron Team alla Piedicavallo - Rifugio Rivetti: i risultati degli atleti biellesi FOTO e VIDEO

Si è svolta domenica 6 settembre la sesta prova del Gran Prix Verticale Biellese-Valsesia, con la storica Piedicavallo-Rifugio Rivetti, con 6.5km e 1200 m D+. Il terreno particolarmente tecnico e roccioso, ha accolto circa novanta partecipanti.
Di seguito i risultati:
Emanuele Falla quarto assoluto e primo di categoria M2;
Andrea Pilati decimo assoluto e secondo di categoria M3;
Erika Fabozzi quarantottesima assoluta e prima di categoria F3;
Luigi Nicoletto quarantanovesimo assoluto e quattordicesimo di categorie M3;
"Ora manca soltanto una prova, la settima: Vertical Tovo ad Oropa il 4 ottobre, e la classifica del Gran Prix è ancora aperta!"
Diego Faedo, infine, nella partecipata Corsa della Birra e della Salamella di Candelo, conquista il quarto posto assoluto.