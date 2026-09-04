Emergenza sangue, l'appello di Liorni: "Il 10 settembre donate all'iniziativa Adnkronos-Avis Roma"

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(Adnkronos) - Marco Liorni lancia un appello ai romani per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue. Donatore lui stesso, sottolinea come il "sangue sia indispensabile per interventi chirurgici, trasfusioni e produzione di farmaci da plasma, soprattutto in un periodo in cui le scorte risultano insufficienti". Liorni, volto Rai e conduttore di programmi come L'Eredità e L'Eredità Summer, invita quindi a partecipare alla raccolta organizzata da Adnkronos e Avis Roma giovedì 10 settembre dalle 8.30 in piazza Mastai, a Trastevere, confidando nella solidarietà dei cittadini: "Il grande cuore di Roma non tradirà".