Educazione: Favarulo (Coop), 'nuova campagna è progetto didattico e culturale'

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(Adnkronos) - "Si tratta di un progetto didattico, ma anche e soprattutto culturale particolarmente ricco di contenuti scientifici, grazie alla collaborazione con la professoressa Ilaria Capua e il team di Geopop, che hanno messo a disposizione la loro straordinaria capacità di tradurre concetti complessi in messaggi semplici, efficaci e di alto valore educativo. Poiché il progetto viene fruito in autonomia dai docenti, è stato necessario sviluppare strumenti ad hoc, come giochi ed esperimenti, realizzati insieme a Giunti Scuola". Sono le parole di Carmela Favarulo, responsabile politiche sociali Ancc Coop, in occasione della presentazione, a Milano, della nuova edizione di Coop per la Scuola, dedicata alla Salute Circolare, nel corso della quale, con la guida della scienziata Ilaria Capua e dal team di Geopop, sono stati rivelati in anteprima i contenuti educativi, gli strumenti e tutte le novità pensate per accompagnare le scuole nel nuovo anno.